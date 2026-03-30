'Приватні ППО' вже збивають російські дрони, - Федоров

Перша група ППО з приватного сектору вже захищає українське небо на Харківщині.

В Україні продовжується формування нових груп для посилення протиповітряної оборони з приватного сектора. Вже є перші результати збиття ударних дронів типу "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у соціальній мережі Facebook.

Глава оборонного відомства розповів про перші результати перехоплення ворожих цілей "приватною ППО". Йдеться про запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони.

"Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala", - зазначив Федоров.

Відео дня

Також міністр додав, що паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни", - підкреслив Федоров.

Він пояснив, що приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній – захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed.

"Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи", - повідомив міністр.

За його словами, створено модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система.

"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба", - відзначив Федоров.

Антидроновий купол в Україні - що відомо

Вас також можуть зацікавити новини: