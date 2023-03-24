Раніше мобілізованих 300 тисяч солдатів російській армії вистачило тільки на захоплення Соледара.

Після провалу зимового наступу в Україні російське командування має намір перейти до оборони, паралельно набираючи поповнення в армію. Цього року Кремль розраховує завербувати до 400 тисяч контрактників.

Про це виданню Bloomberg розповіли джерела, знайомі з планами російського командування.

Зазначається, що Кремль має намір шукати саме добровольців, щоб не вдаватися до ще однієї примусової мобілізації, яка може зашкодити планам щодо перепризначення Путіна президентом РФ у березні наступного року.

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За даними українських і західних розвідок, майже всі 300 тисяч військовослужбовців, яких Росія мобілізувала минулої осені, вже знаходяться на полях битв в Україні. Але цієї сили виявилося недостатньо, щоб досягти значних успіхів у зимовій кампанії.

Вирішити проблему нестачі сил і має набір величезного числа контрактників. Стверджується, що в регіони РФ вже спустили квоти – скільки добровольців потрібно набрати. Чоловіків викликають повістками до військкоматів і потім намагаються умовити на контракт з Міноборони. Головні зусиля - на ветеранів збройних сил і на сільських жителів.

Але експерти вже висловлюють сумніви в планах Кремля і прямо говорять, що залучення ще 400 тисяч контрактників в цьому році – це нереалістично. Ця цифра еквівалентна загальній кількості контрактників у російській армії напередодні вторгнення в Україну.

"Я не бачу можливості для них зробити ще один великий ривок в Україні, якщо вони не перейдуть до економіки воєнного часу і воєнного стану", – заявила старший науковий співробітник Інституту політики Rand Corp. і колишній аналітик російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США Дара Массікот.

Росія несе важкі втрати на фронті

За даними українського Генштабу, з початку вторгнення російська армія втратила вбитими вже близько 170 тисяч осіб. Лише за останню добу на фронті було знищено понад тисячу російських окупантів.

Аналітики НАТО дають дещо менші дані, але вони враховують тільки аналітику – без зведень безпосередньо з передової. За цими даними втрати Росії з урахуванням поранених – близько 200 тисяч осіб.

Очевидною метою зимової кампанії Кремля було захоплення Бахмута і, скоріше за все, далеко не тільки його. Однак місто досі під контролем ЗСУ, а росіяни зазнають там втрат уп'ятеро вищих, ніж українська армія.

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