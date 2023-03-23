В ГУР зазначили, що тепер у окупантів залишилась тільки одна мета.

Кілька місяців російська пропаганда анонсувала "великий наступ" армії РФ на фронті в Україні, проте успіхом він так і не увінчався.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Як пояснив представник ГУР Вадим Скібіцький, бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації й загальній переоцінці власних можливостей, а в реальності вони зіткнулися із неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

"Наразі російська армія має єдину мету - вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак особливого успіху вони не мають, адже це потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій", - пояснив Скібіцький.

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Він зазначив, що воєнна розвідка регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності російських військових, завдяки чому в Генштабі можуть планувати подальші контрдії.

"Наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках", - зазначили в ГУР.

Війна в Україні і наступ РФ

Інформація про те, що росіяни збираються піти у наступ з'явилася в кінці минулого року. Він дійсно відбувся, але в межах Донбасу. Хоча тоді пропагандисти казали, що будуть захоплювати і Київ. Але в українській розвідці висловили переконання, що Кремль не має ресурсів для розгортання нового масованого наступу.

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