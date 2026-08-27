Путін може завершити війну проти України у 2027 році, але є умова, - The Atlantic

The Atlantic припускає, що за певних умов Кремль може погодитися на завершення війни вже у 2027 році.

Російський диктатор Володимир Путін може погодитися на завершення війни проти України в середині 2027 року, якщо Київ зможе пережити майбутню зиму та збереже здатність завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Такий сценарій описує американське видання The Atlantic.

На цьому тлі особливу увагу привернув неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Він прибув до російської столиці на американському військово-транспортному літаку C-17A, а вже за кілька годин вирушив назад.

Точна мета поїздки Реткліффа невідома. Президент США Дональд Трамп назвав її "своєрідною напіврутинною" поїздкою, однак The Atlantic зазначає, що такі візити американських розвідників до Росії є надзвичайно рідкісними.

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Попереднього разу директор ЦРУ відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс попереджав Москву, що Вашингтон знає про плани Путіна щодо вторгнення в Україну.

Цього разу причиною поїздки, ймовірно, могла стати зростаюча небезпека ескалації з боку Росії, пише видання.

Росія зазнає великих втрат

За оцінкою The Atlantic, становище Кремля нині залишається складним. Україна за допомогою безпілотників дедалі частіше завдає ударів по військових об'єктах і нафтовій інфраструктурі далеко від лінії фронту.

Водночас російські війська продовжують зазнавати значних втрат, а їхнє просування залишається обмеженим. У травні керівниця британського Центру урядового зв'язку Енн Кіст-Батлер заявляла, що кількість загиблих російських військових у війні проти України наблизилася до 500 тисяч.

Автор матеріалу припускає, що саме слабкість Росії може робити Путіна більш небезпечним і схильним до ризикованих кроків.

Зокрема, американська розвідка, за даними The Wall Street Journal, побоюється, що Москва може спробувати здійснити обмежений напад на одну з держав НАТО, щоб перевірити готовність Альянсу реагувати.

Кремль може спробувати перевірити НАТО

Такий сценарій був би ризикованим і для самої Росії, оскільки міг би змусити європейські країни значно швидше нарощувати оборонні можливості та завдати удару по російських активах.

Однак Путін може розглядати потенційний конфлікт із НАТО як можливість створити кризу всередині Альянсу. Якщо Сполучені Штати не втрутяться у відповідь на напад, Москва могла б спробувати довести, що принцип колективної оборони НАТО фактично не працює.

На цьому тлі НАТО минулого тижня провело масштабні повітряні навчання під керівництвом США над Польщею та Балтійським регіоном. Частина польотів відбувалася поблизу російського Калінінграда.

Водночас у Європі останніми тижнями фіксували низку підозрілих інцидентів – від виявлення дронів із вибухівкою до пожеж і вибухів на промислових та інших стратегічних об'єктах. Влада окремих країн пов'язує частину цих випадків із Росією, хоча Москва заперечує свою причетність.

Путін може готувати нову мобілізацію

Попри можливі плани щодо розширення конфлікту, основною війною для Кремля залишається війна проти України. Росія посилила удари балістичними ракетами по українській інфраструктурі, намагаючись скористатися дефіцитом систем протиповітряної оборони.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, Москва може готувати нову масштабну мобілізацію, щоб поповнити армію та відновити наступальні можливості.

Також не виключено, що цієї зими Росія спробує провести масштабну кампанію ударів по українській енергетичній системі. Однак автор матеріалу вважає, що Київ навряд чи погодиться на капітуляцію, оскільки українська влада розуміє наслідки можливого російського диктату.

Чому саме 2027 рік?

За сценарієм The Atlantic, якщо Україна зможе пережити зиму та продовжити завдавати ударів по території Росії, Путін може переглянути свою стратегію та погодитися на завершення війни в середині 2027 року.

Одним із факторів може стати майбутня зміна влади у США. Якщо після президентських виборів 2028 року до Білого дому прийде політик, більш прихильний до України, ніж Трамп, Кремль може захотіти домовитися саме з нинішньою американською адміністрацією.

Потенційна угода могла б містити більшість положень 28-пунктового плану Трампа, але без вимоги щодо виходу українських військ із територій, які нині контролює Україна. Для Путіна це могло б стати способом покращити відносини з Вашингтоном до завершення президентського терміну Трампа, домогтися скасування санкцій, спробувати повернути Росію до G7 та послабити єдність НАТО.

Водночас видання наголошує, що адміністрація Трампа має можливості стримувати Кремль уже зараз. Зокрема, Вашингтон може попередити Москву, що подальші приховані атаки в Європі матимуть наслідки.

Показовим став і маршрут Реткліффа: дорогою до Москви він зупинився в Латвії. Прем'єр-міністр країни назвав його поїздку "дуже добрим сигналом", що може свідчити про обговорення питань європейської безпеки.

"Якщо директор ЦРУ мав із собою попередження, то воно мало бути однозначним: будь-який напад на територію НАТО призведе до втручання Сполучених Штатів. Трамп, можливо, не захоче брати на себе такі зобов'язання, але, можливо, це необхідно для того, щоб Путін ніколи не дійшов висновку, що у нього є можливість розпочати війну, яка розіб'є НАТО", - підсумувало видання.

Реткліфф у Москві - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Реткліфф міг прилітати до Москви, щоб застерегти президента РФ Путіна від ескалації російських дій проти Європи та НАТО.

Сам Трамп згодом заявив, що директор ЦРУ прилетів до РФ "не без причини". Однак він також відкинув припущення ведучого, що поїздка Реткліффа пов’язана з бажанням Путіна перевірити рішучість НАТО, із санкціями проти Ірану або з можливим нападом на Велику Британію.

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