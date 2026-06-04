В Кремлі відреагували на відкритий лист Зеленського

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путіну про листа Зеленського "доповідатимуть пізніше".

В Кремлі бачили відкритого листа президента України Володимира Зеленського, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

При цьому, Пєсков додав, що російському диктатору Володимиру Путіну про листа буде повідомлено пізніше. Відповідь на нього буде згодом.

"У Кремлі ознайомилися з листом Зеленського, Путіну про це доповідатимуть пізніше", - коротко відповів журналістам Пєсков.

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При цьому, він заявив, що зустріч Зеленського з очільником Кремля можлива лише в Москві:

"Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви".

Так речник Путіна відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського особисто зустрітися за межами України та РФ - у Швейцарії, Туреччині, або країнах Арабського світу.

Зеленський зауважив, що ні йому в Москві, ні Путіну в Києві робити наразі нічого. Президент України наголосив, що лише лідери країни мають право вирішувати ключові питання – так було й буде завжди. Тому він вважає, що слід визначитися з чіткою датою зустрічі.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами очільника Кремля, удар "Орешником" по Білій Церкві на Київщині в ніч на 24 травня був виконаний для того, щоб побачити "результат". За словами Путіна, Росія взагалі "у повному сенсі цього слова" не застосовувала "Орешник" по території України. Президент РФ зауважив, що цей удар був необхідним, щоб в майбутньому бити цієї зброєю "повноформатно", у тому числі по районах міської забудови.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно передасть російському лідеру Володимиру Путіну відкритий лист Зеленського через дипломатичні канали. За словами очільника МЗС, документ містить конкретні пропозиції щодо припинення війни та досягнення миру між Україною і Росією. Сибіга наголосив, що українська сторона розраховує отримати від Москви предметну відповідь на озвучені ініціативи. Він додав, що настав час завершити війну та обрати мир.

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