Україна офіційно передасть лист Путіну через дипломатичні канали, - Сибіга

Українська сторона розраховує отримати від Москви предметну відповідь на озвучені ініціативи.

Україна офіційно передасть російському лідеру Володимиру Путіну відкритий лист президента Володимира Зеленського через дипломатичні канали. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, документ містить конкретні пропозиції щодо припинення війни та досягнення миру між Україною і Росією. Українська сторона розраховує отримати від Москви предметну відповідь на озвучені ініціативи.

"Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію. Настав час завершити цю війну. Настав час обрати мир", – наголосив Сибіга.

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У Міністерстві закордонних справ зазначили, що лист містить серйозну мирну пропозицію та перелік практичних кроків, які можуть стати основою для початку процесу врегулювання війни.

Зокрема, президент Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч із Путіним на території нейтральної держави для обговорення шляхів завершення війни. Також українська сторона висловила готовність до повного припинення вогню на період переговорів.

У Києві підкреслюють, що мирні пропозиції спрямовані на досягнення реального результату та створення умов для політичного врегулювання війни. Водночас українська влада очікує, що Кремль надасть офіційну відповідь після отримання документа дипломатичними каналами.

Заява Сибіги пролунала на тлі активних міжнародних дискусій щодо можливих форматів мирного процесу та закликів західних партнерів до пошуку шляхів завершення війни дипломатичним шляхом. Наразі реакції російської сторони на нову ініціативу Києва не надходило.

Перспективи переговорів України та РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський написав відкритий лист російському диктатору Володимиру Путіну. У зверненні український лідер закликав кремлівського ватажка завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

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