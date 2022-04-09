Також окупанти з 24 лютого втратили понад 700 танків, майже 1,9 тис. бойових броньованих машин, 335 артилерійських систем.

Бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно становлять близько 19,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять: особового складу - близько 19,1 тис., танків ‒ 705 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1 тис. 895, артилерійських систем – 335, реактивних систем залпового вогню - 108, засоби ППО - 55 од., літаків – 151, гелікоптерів – 136, автомобільної техніки - 1363 од., кораблі та катери - 7, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112, спеціальна техніка - 25, пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники втратили від 15 до 20% бойової потужності з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Деякі підрозділи втратили здатність проводити наступальні дії.

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