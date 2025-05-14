Путін хоче продемонструвати військові можливості Росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах.

Росія відправляє погано навчених новобранців у піхотні штурми, незважаючи на високі втрати, щоб забезпечити собі кращу позицію на переговорах з Україною та США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що російські військові формують достатньо сил, щоб компенсувати втрати, і посилюють угруповання військ в Україні, незважаючи на збільшення втрат на квадратний кілометр.

"Президент Росії Володимир Путін, схоже, згоден на значні втрати в обмін на мінімальні досягнення, щоб домогтися успіхів на полі бою і продемонструвати військові можливості Росії, з метою чинити тиск на Україну на переговорах", - йдеться у звіті.

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Аналітики нагадують, що 13 травня Путін заявив, що від 50 000 до 60 000 осіб добровільно вступають до російської армії на місяць. Однак при цьому вони вказують, що він може перебільшувати ці цифри, щоб продемонструвати більший розмір російської армії на тлі триваючих перемовин з Україною і Заходом.

Як зазначають в ISW, цифри, які озвучують російські та українські джерела, вказують на те, що Росія може генерувати достатньо сил для поповнення втрат, одночасно збільшуючи загальну чисельність свого угруповання військ в Україні:

"Російська армія здатна сформувати достатньо сил, щоб підтримувати рівень свого заміщення і збільшити розмір угруповання російських військ в Україні за рахунок швидкого розгортання низькоякісних військ у передових підрозділах".

Так, за даними ISW, нові російські рекрути проходять тільки місяць навчання перед розгортанням в Україні, і ця коротка підготовка обмежує бойові можливості рекрутів і загальну здатність російських військових успішно проводити складні операції.

"Російські військові наразі віддають пріоритет відправленню погано навчених рекрутів у піхотні атаки для здійснення виснажливих наступів - незважаючи на вищий рівень втрат, - у спробі чинити тиск на Україну і Захід, щоб вони погодилися на вимоги Росії в умовах триваючих переговорів. Росія також намагається продовжити переговори, щоб домогтися додаткових поступок від Сполучених Штатів і при цьому домогтися додаткових наступів на полі бою", - зазначають аналітики.

Переговори в Стамбулі

15 травня у Стамбулі заплановані мирні переговори між Україною і Росією. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь, підкресливши, що зустріч матиме сенс тільки за особистої присутності Путіна. Він повідомив, що в разі особистої зустрічі з Путіним порушить питання про повне припинення вогню й обмін усіх полонених.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів, якщо це сприятиме досягненню миру. Зеленський також висловив сподівання, що Трамп зможе бути присутнім на зустрічі.

Європейські лідери попередили про можливість введення нових санкцій проти Росії, якщо переговори не приведуть до прогресу.

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