Зеленський підкреслив необхідність надійного посередництва, з яким би рахувалися обидві сторони.

У разі особистої зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський підніме питання про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Liberation. "Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ані "росіяни не будуть довіряти" українцям, ані українці "не будуть довіряти росіянам", тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання домовленостей між сторонами.

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Зеленський підкреслив необхідність надійного посередництва, з яким би рахувалися обидві сторони. На його думку, саме США можуть бути гарантом контролю за припиненням вогню і вважає, що присутність президента США Дональда Трампа може заохотити Путіна приїхати.

"Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка", - висловив думку Зеленський.

Український президент зазначив, що наразі ніхто не знає, як довго ще триватиме ця війна.

"Ніхто не знає, як довго вона триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", - сказав Зеленський.

Переговори у Стамбулі

На 15 травня в Стамбулі намічені переговори між Україною та РФ. Президент України Володимир Зеленський сказав, що братиме в них участь лише, якщо буде присутній російський диктатор Путін.

Європа пригрозила Путіну новими санкціями, якщо переговори не дадуть прогресу.

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