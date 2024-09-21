Спочатку на окупованому Запоріжжі зареєструють місцевих "козаків", а потім відправлять воювати.

Росіяни розпочали реєстрацію "казачіх організацій" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пізніше це "реєстрове козацтво" хочуть відправити на фронт. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Відтепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії РФ", – йдеться у повідомленні.

На цьому тлі у Бердянському районі формуються два "казацькі класи" у місцевих школах. Такі ж класи окупанти хочуть облаштувати в усіх навчальних закладах окупованої України, повідомляє ЦНС.

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"Від початку окупації України "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою. Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва", – наголошують в ЦНС.

Російські "казакі" у війні на Донбасі

Російські "казакі" брали активну участь у війні на Донбасі, особливо на її початковому етапі. Вони були частиною нерегулярних військових формувань, що діяли в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Багато з цих казаків добровільно приєдналися до збройних груп, мотивовані ідеологією "Русского мира" та бажанням захистити "русскоязычное население".

Казакі організовували власні бойові підрозділи, часто зберігаючи свою традиційну ієрархію та символіку. Їхній вклад включав бойові дії на передовій, а також патрулювання окупованих територій. При цьому вони майже завжди зберігали високий рівень автономності від центрального командування окупантів, часто виникали конфлікти між козацькими загонами та іншими проросійськими групами.

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