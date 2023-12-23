На думку воїна, 2024 рік стане важчим, ніж два попередні разом узяті.

Війна з Росією закінчиться переговорами, але найближчим часом українцям треба готуватися до тотальної мобілізації.

Про це заявив начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь "Француз" Самовар в інтерв'ю телеканалу "Дніпро ТВ". Військовий пояснив, що Україна не має такого мобілізаційного потенціалу, грошей та ресурсів, як РФ.

Якщо Росія продовжить нинішній темп мобілізації та переходу економіки на військові рейки, вона досягне успіху. Тому українцям треба готуватися до тотальної мобілізації та важкої зими.

"Я вважаю, що ця війна закінчиться, і як будь-яка війна у світі, перемовинами. Але нам важливо, щоб на етапі перемовин у нас були сильні позиції. Українцям потрібно готуватись до тотальної мобілізації та холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим, ніж 2023 та 2022 разом узяті, на жаль", - каже Самовар.

Мобілізація в Україні

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували провести мобілізацію ще 450-500 тисяч чоловік. При цьому він підкреслив, що закон, де йтиметься про мобілізацію жінок, у разі його прийняття парламентом, він підписувати не буде.

Крім того, стало відомо, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном.

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