Росіяни активізувалися на Сумщині: у ЗСУ розкрили, де просунувся ворог

Ворог має просування на відстань до півтора кілометра.

Росіяни помітно активізували свої наступальні зусилля у Сумській області та мають певні просування вздовж кордону. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

"Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - сказав він.

Він додав, що росіяни дуже активно намагаються просуватися та нарощувати свої зони контролю. При цьому, за його словами, мова йде про невеликі відстані.

"Мова йде про відстань приблизно 1-1,5 км від кордону, але все одно неприємно", - наголосив Трегубов.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначав, що російські окупанти активізувалися на прикордонні Сумської області. Він вважає, що вороже угруповання "Сєвєр" знову намагається створити там так звану "буферну зону".

За його словами, російські загарбники заходять в основному в "сіру зону", де Сили оборони фізично не присутні.

На його думку, дії окупантів на Сумщині також мають на меті перетягнути українські сили з Донецької та Запорізької областей, аби послабити пріоритетні для командування РФ ділянки на передовій.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що у прикордонні Сумської області побільшало "червоних зон", тобто тих, що переходять під контроль росіян. Зокрема, йшлося про те, що розширюється окупована територія.

