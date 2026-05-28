Іран та США досягли угоди щодо припинення вогню: Axios розкрив умови

Угода зокрема передбачає розблокування Ормузької протоки.

Переговірники США та Ірану досягли угоди щодо 60-денного меморандуму "про взаєморозуміння щодо продовження припинення вогню та початку переговорів щодо ядерної програми Ірану". Але американський президент поки що не дав остаточної згоди. Про це пише видання Axios.

Опитані американські офіційні особи заявили, що станом на вівторок умови угоди були здебільшого узгоджені. Однак обом сторонам все ще потрібно отримати схвалення від вищого керівництва. Пізніше, за даними посадовців, Іран повернувся і заявив, що має необхідні дозволи для підписання цієї угоди. Тоді як Трамп попросив дати йому ще кілька днів на роздуми.

"Президент передав посередникам, що йому потрібно кілька днів, щоб подумати про це", – зазначив посадовець.

За даними видання, в цьому меморандумі йдеться зокрема про "необмежний" прохід через Ормузьку протоку. Це зокрема передбачає відсутність зборів та переслідувань, а також те, що Іран повинен буде видалити всі міни з протоки протягом 30 днів. Крім того, США мають зняти військово-морську блокаду з Ірану. Однак це станеться лише після відновлення комерційного судноплавства в регіоні.

Також цей меморандум включатиме зобов'язання Ірану "не прагнути до створення ядерної зброї". Крім того, першим питанням після його узгодження має стати доля високозбагаченого урану Ірану, а саме – його утилізація. Натомість США зобов'яжуться обговорити послаблення санкцій та повернення заморожених іранських коштів у рамках переговорів.

"Меморандум про взаєморозуміння також включатиме обговорення механізму, який допоможе Ірану розпочати отримання товарів та гуманітарної допомоги", – додає видання.

Зазначимо, що це не перше повідомлення в ЗМІ щодо того, що США та Ірану вдалося досягнути угоди щодо припинення бойових дій. Зокрема Reuters раніше писало, що країни вже наближаються до мирної угоди і це питання "кількох днів".

Водночас вже 28 травня Reuters повідомило про новий крок ескалації в регіоні. За даними журналістів, США атакували іранську базу БПЛА, яка "становила загрозу для американських сил і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці". Цей удар вже став другим по Ірану від сторони США протягом цього тижня.

