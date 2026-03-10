Зеленський розкрив плани росіян на Сумщині і оцінив загрозу

Російські загарбники не полишають мрій створити так звану "буферну зону", але Збройні сили України блокують їхні намагання, зазначив президент.

Сили оборони України не збираються відступати і мають намір продовжувати й надалі блокувати усі намагання російських окупантів просуватися у північних областях України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, президент розповів про ситуацію у прикордонні Сумщини і про плани російських загарбників щодо цієї області.

"Це не секрет, що вони хочуть і на Сумщині, і Харківщині, і далі - робити буферну зону. Від цієї цілі ніхто не відмовлявся. Але й ми від наших цілей не відмовляємось, ми всюди їх блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Крім того, за його словами, про поточну ситуацію, яка складається на кордоні, відомо.

"Там було питання в одному з населених пунктів, але Збройні сили будуть вирішувати відповідно до своїх завдань всі ці питання. Але ви бачите, що ми там боремось, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові", - зазначив президент.

Ситуація у прикордонні Сумської області

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проєкту DeepState, у прикордонні Сумської області побільшало "червоних зон", тобто тих, що переходять під контроль росіян. Зокрема, йшлося про те, що розширюється окупована територія.

За даними Уповноваженого Верховної Ради України Дмитра Лубінця, поширеними 6 березня, російські окупанти викрали та вивезли до Росії 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині.

