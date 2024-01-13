Очільник Авдіївської МВА наголосив, що внаслідок атак з боку окупантів гинуть і дістають поранення мирні люди.

Російські окупаційні війська масово обстрілюють Авдіївку Донецької області керованими авіабомбами. Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"КАБи орієнтовно наприкінці літа почали летіти в місто, на початку вересня. До цього були ФАБи, НУРСи і просто ракети. За 2023 рік в Авдіївку прилетіло близько 150 КАБів, по-моєму, 146. Від 1 січня за 8 днів – 132 КАБи", – розповів він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, окупанти переважно гатять по центральній частині міста, де сконцентровані багатоповерхові будинки. Під ворожим вогнем також перебуває стара частина Авдіївки, адмінбудівлі тощо.

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"Останнім часом почастішали варіанти, що вони намагаються влучити саме в дорогу, перебити дорожнє полотно", – додав Барабаш.

Очільник Авдіївської МВА наголосив, що внаслідок атак з боку окупантів гинуть і дістають поранення мирні люди.

Удари РФ по Україні

Вранці у суботу, 13 січня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. На українські міста летіли Shahed-136/131, ракети "Кинджал", Х-101, Х-555, Х-55 тощо. Для атаки ворог застосував стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

У Повітряних силах повідомили, що всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника. Знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та одну – Х-59. Понад 20 з усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей завдяки роботі РЕБ.

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