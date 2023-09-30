Загарбники завдали двох ракетних ударів по Матвіївській ОТГ.

Російські окупанти вдарили по одній з громад Запорізької області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, та поранено п’ятьох осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він зазначив, що сьогодні, з 10:06 до 10:20, російськими військовими було завдано двох ракетних ударів (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської об’єднаної територіальної громади.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п’ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури.

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"Станом на 11:40 наявна інформація про п’ятьох поранених осіб. Одна людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", - написав Малашко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня російська армія атакувала літаками житловий квартал Херсона, ракетою було знищено місцевий заклад громадського харчування. Під час атаки росіяни також скинули дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

У ніч на 30 вересня росіяни атакували українську територію безпілотниками-камікадзе. Під час ворожої атаки у Вінницькій області був "приліт" в об'єкт інфраструктури.

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