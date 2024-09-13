Рух шляхопроводом "Східний" після сьогоднішнього удару ускладнено.

Росіяни вдарили по ще одному мосту у Покровську, повідомила Покровська міська військова адміністрація.

"Через ранковий обстріл з боку ворога, що стався сьогодні близько 05.40, ускладнено пересування шляхопроводом "Східний". Поки для руху відкрито одну сторону. Просимо врахувати це під час пересування містом", - зазначається у повідомленні.

У Telegram-каналі "Донбаський партизан" оприлюднено відео з місця влучання. Також зазначається, що "Східний шляхопровід" (Горбатий міст) та "Західний шляхопровід" займають ключові позиції у транспортній системі міста, пов'язуючи його з важливими логістичними маршрутами та сусідніми населеними пунктами. Руйнування цих об'єктів вже суттєво обмежило доступ до міста. Додаткові труднощі для постачання створює руйнування напередодні "Мирноградського мосту", який був одним із головних шляхів доставки військових вантажів та постачання.

Ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупанти перебили водопостачання Покровська на Донеччині та зруйнували міст, що сполучав місто з Мирноградом.

У Покровській громаді пробурено свердловини для забезпечення населення водою.

Інформуючи про ситуація на Покровському напрямку офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що окупанти не припиняють спроб прорвати лінію оборони українських захисників на Покровському напрямку.

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