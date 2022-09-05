Наголошується, що наразі всі об’єкти, які армія РФ намагалася використати для логістичних цілей, є непроїзними.

Протиповітряна оборона РФ нездатна ефективно протидіяти атакам ЗСУ.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона уточнила, що підрозділи ЗСУ не надають ворогу можливості використовувати українську інфраструктуру в своїх інтересах та тримають під вогневим ураженням на півдні відповідні об’єкти.

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"Тобто, нанесенні удари були достатньо красномовні – дали зрозуміти, що використовувати, зокрема, наші мости ворогові у своїх цілях не слід... При цьому під ураження також потрапляє протиповітряна оборона ворога і вона нездатна протидіяти ефективно", - повідомила Гуменюк.

За її словами, окупанти, не зважаючи на ризик для свого життя, намагаються перевозити мостами важку техніку та боєприпаси. Наслідком цього стало руйнування певних секцій одного з мостів, оскільки вони не витримали навантаження.

"Наразі всі ці артерії є непроїзними. Саме тому вони (окупанти – УНІАН) облаштовують альтернативні шляхи – паромні, понтонні переправи, баржеві переправи. І ми їх теж тримаємо під вогневим контролем", - заявила Гуменюк, нагадавши, що вже три понтонні переправи ворога знищено.

Вона також додала, що ЗСУ використовують все наявне озброєння для досягнення поставлених командуванням цілей.

Відповідаючи на запитання, чому при наявності на кораблях ВМС РФ ракет типу "Калібр" російські військові використовують ракети "Онікс" та "С-300", які не призначені для певних атак, Гуменюк відповіла, що це пов’язано з нестачею "потрібних" ракет.

Як раніше повідомляв УНІАН, протиповітряна оборона України наразі здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо.

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