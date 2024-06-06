Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Російські окупаційні війська мають успіхи на сході України. Про це повідомляє проект DeepState.

"Ворог окупував Іванівку (Харківської області, – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційної інформації щодо цього наразі немає. Раніше DeepState опублікував відео знищення російської БМП із десантом на північ від Іванівки, яка намагалася штурмувати позиції українських захисників.

"Ураження відбулося вчора, але згодом кацапи пробували повторити спроби атак. Одна "беха" намагалася вночі і ще три зранку, але вони були успішно знищені бійцями Сил оборони. Як мінімум, було ліквідовано 9 свинособак, ще один 300", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 19:00 повідомляв, що від початку доби на передовій сталося 69 бойових зіткнень із противником.

На Харківському напрямку протягом дня ворог застосував 20 КАБів з території РФ. Під бомбардування потрапили райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога станом на ту мить не відмічено.

Одним із найгарячіших напрямків на фронті наразі залишається Покровський. Водночас на Лиманському ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на цьому напрямку дев’ять разів.

Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту.

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