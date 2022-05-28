Окупаційні сили районів Херсонської області продовжують перешкоджати виїзду місцевих, котрі хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє пропагандистський ресурс РИА Новости.
Поставлений російськими військами гауляйтер і колаборат Кирило Стремоусов "закрив кордон з українськими регіонами". Шляхи заблоковані нібито через "обстріли українських бойовиків".
Понад те, Стремоусов лякає місцевих нібито зникненням чоловіків на підконтрольній Україні території, "яких відразу ж там забирають в армію у о ролі гарматного м'яса".
З області виїхати можна в окупований Крим, а також в окуповану російськими військовими частину Запорізької області.
Окупація Херсонської області: що відомо
Російські окупанти контролюють окремі райони Херсонської області, в тому числі обласний центр, вже кілька місяців.
Ворог блокує підвезення Україною гуманітарної допомоги та евакуацію охочих покинути окуповану територію.
Є факти вивезення тамтешніх мешканців до російських прикордонних міст, переслідування і вбивства проукраїнських активістів.
Гауляйтери, яких росіяни поставили замість легітимних органів влади, неодноразово заявляли про "бажання" регіону бути у складі Росії.
Окупанти щонайменше кілька разів хотіли організувати пропагандистські акції щодо створення "ХНР", але опір херсонців плани загарбників зривав.
За інформацією оперативного командування "Південь", російські війська намагаються закріпитися у Херсонській області.