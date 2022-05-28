З області виїхати можна в окупований Крим, а також в окуповану російськими військовими частину Запорізької області.

Окупаційні сили районів Херсонської області продовжують перешкоджати виїзду місцевих, котрі хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс РИА Новости.

Поставлений російськими військами гауляйтер і колаборат Кирило Стремоусов "закрив кордон з українськими регіонами". Шляхи заблоковані нібито через "обстріли українських бойовиків".

Понад те, Стремоусов лякає місцевих нібито зникненням чоловіків на підконтрольній Україні території, "яких відразу ж там забирають в армію у о ролі гарматного м'яса".

З області виїхати можна в окупований Крим, а також в окуповану російськими військовими частину Запорізької області.

Окупація Херсонської області: що відомо

Російські окупанти контролюють окремі райони Херсонської області, в тому числі обласний центр, вже кілька місяців.

Ворог блокує підвезення Україною гуманітарної допомоги та евакуацію охочих покинути окуповану територію.

Є факти вивезення тамтешніх мешканців до російських прикордонних міст, переслідування і вбивства проукраїнських активістів.

Гауляйтери, яких росіяни поставили замість легітимних органів влади, неодноразово заявляли про "бажання" регіону бути у складі Росії.

Окупанти щонайменше кілька разів хотіли організувати пропагандистські акції щодо створення "ХНР", але опір херсонців плани загарбників зривав.

За інформацією оперативного командування "Південь", російські війська намагаються закріпитися у Херсонській області.

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