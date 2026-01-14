Розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні проти України в 2025 році

Очікується, що втрати окупантів у січні 2026 продовжать зростати.

У 2025 році російські окупаційні війська втратили в Україні приблизно 415 тисяч військових убитими і пораненими.

Такі дані з посиланням на дані розвідки наводить Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х. Зазначається, що цей показник поступається лише даним 2024 року. Тоді річні втрати РФ становили 430 тисяч осіб.

Водночас втрати окупаційної армії РФ від початку пономасштабного вторгнення в Україну у Британії оцінюють у близько 1 мільйон 213 тисяч осіб. Мова про ліквідованих і поранених загарбників.

Відео дня

Також фахівці проаналізували динаміку середньодобових втрат. У грудні 2025 року вони зросли 1130 військових. Тоді як у листопаді щодня окупанти втрачали близько 1030 осіб.

Рівень втрат росіян знову зріс через активне просування уздовж лінії фронту, пояснюють британські розвідники. Очікується, що втрати у січні 2026 можуть бути ще більшими, оскільки ворог продовжує піхотні атаки на кількох напрямках фронту.

Війна в Україні: це варто знати

Видання Business Insider писало, що втрати Росії на фронті наближаються до переломної точки, за якою Москва може зіткнутися з дефіцитом особового складу. В середньому окупанти втрачають від 20 000 до 25 000 солдатів убитими щомісяця, заявив напередодні генсек НАТО Марк Рютте.

Тим часом видання "Мілітарний" інформує, що ворог почав мінувати річку Дніпро дронами, яких раніше ніхто не бачив. Зазначається, що на надводний безпілотник окупанти встановлюють дві радянські міни, призначені для враження цілей на річкових акваторіях.

Вас також можуть зацікавити новини: