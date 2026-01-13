2025 року окупанти хотіли вийди до Одеси, щоб відрізати Україну від моря, - Сирський

Сили оборони України зірвали плани ворога і не допустили критичних проривів.

Плани російських загарбників у 2025 році окупувати правобережжя Херсонщини та вийти до Одеси було зірвано. На цьому наголосив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як написав Сирський у соціальній мережі Facebook, минулий рік став для України великим випробуванням: "Російський агресор прагнув завершити війну проти України розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря".

Водночас, як зауважив генерал, Сили оборони України не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій.

"Вистояли. Бо наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", - наголосив Сирський.

При цьому, завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони України російські загарбники уже тривалий час не мають змоги наростити власне угруповання, адже українські захисники щомісяця нищать вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває.

"Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13 відсотків", - підкреслив Сирський.

За його словами, цей рік довів, що Сили оборони здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал.

"Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - відзначив Сирський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Сирський повідомив, що чисельність загарбницьких військ Росії, залучених до війни проти України, становить 710-711 тисяч осіб. Утім, росіянам не вдається значно збільшити чисельність армії через постійні втрати.

Наразі у російський окупаційний військ визначено новий кінцевий термін щодо захоплення Покровська, Мирнограда і Гуляйполя. Вони прагнуть це здійснити до лютого.

