Що Україні робити з армією після війни: WSJ назвав можливі варіанти

Зокрема виникає питання щодо можливості фінансування армії, яка складається з 800 тисяч військових.

Після закінчення війни з РФ Україна матиме більшу армію з бойовим досвідом, ніж будь-який з її європейських союзників.

Як пише The Wall Street Journal, пошук коштів для утримування 800 000 військовослужбовців та величезної кількості обладнання, а також розробка нових можливостей будуть одними з найскладніших завдань українського уряду відразу після закінчення війни.

Журналісти зазначають, що для фінансування Збройних сил Україна витрачає близько 30% свого ВВП. А новий кредит ЄС у 105 мільярдів доларів приблизно дорівнює очікуваним витратам Німеччини на оборону на наступний рік. І хоч зарплати у німецьких військових більші, однак їхня кількість складає приблизно чверть від української.

Крім того, утримання великих Збройних сил у кількості 800 000 людей вилучило б значну кількість людей з економіки України, населення якої швидко скорочується.

На думку Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, Україна повинна обмежити чисельність армії на рівні 300–500 тисяч військовослужбовців, а решту утримувати в резерві. Також він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення Україна мала менше 300 тисяч військовослужбовців, чого явно було недостатньо для охорони одного з найбільших кордонів у Європі.

Видання відзначає, що в разі укладання мирної угоди, українські війська ймовірно захочуть демобілізуватися, а нестача коштів означає, що Україні все одно буде важко платити тим, хто захоче залишитися в армії. І тому, на думку аналітиків, Україна швидше за все буде покладатися на резервні сили та дешевше обладнання, таке як дрони.

Крім того, Україні доведеться ухвалити й більш довгострокові рішення. Зокрема, пріоритетом для України можуть стати інвестиції в ППО та далекобійні ракети. Водночас, на думку журналістів, Україні варто уникати дорогих інвестицій, на кшталт винищувачів.

"Українська армія повинна базуватися на більш економічно ефективних засобах, таких як дрони, міни та мобілізація резервістів. Дорогі елементи, такі як літаки, можуть легко поглинути значну частину оборонного бюджету України", – сказав Майкл Кофман, військовий експерт з вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

Водночас екссекретар ВПС США Френк Кендалл відзначає, що те, що Україна зараз робить для стримування РФ, не є життєздатним у довгостроковій перспективі. Наприклад, для створення військово-повітряних сил знадобиться багато часу на підготовку пілотів, придбання літаків і будівництво баз, сказав він.

Українська армія після війни: що відомо

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що заявлена в мирному плані чисельність ЗСУ у кількості 800 тисяч людей гарантує Україні відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також, за словами Головкома, ця кількість гарантує Україні плановий процес мобілізації.

Також раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що післявоєнну армію чисельністю у 800 тисяч людей має фінансувати вся Європа. Він зазначив, що йдеться про армію стримування російської агресії на східному кордоні і тому інвестиції мають бути спільними.

