Не обмежує мобілізації: Сирський розповів, скільки військових зможуть дати відсіч РФ у разі повторного нападу

Також главком прокоментував ідею так званого відведення військ, зокрема з Донеччини та з низки інших регіонів.

Чисельність військовослужбовців наших Збройних Сил у мирний час, яка є у "мирному плані" США, справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю "24 каналу".

На його думку, ця цифра гарантує Україні плановий процес мобілізації.

"Тобто нас не обмежують в мобілізації. Всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються. Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але якраз цифра у 800 тисяч нас задовольняє", - сказав він.

"Ми люди військові, наше головне завдання - захищати країну. Тому, звісно, у цих переговорах беруть участь і наші військові, насамперед начальник Генштабу Андрій Гнатов. Сам хід цих перемовин контролює керівництво нашої держави. Я думаю, що всі ці питання ще неодноразово підійматимуть та обговорюватимуть. Рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Це лиш один з варіантів", - додав Сирський.

Як вирішити проблему СЗЧ - думка Сирського

На думку головкома, розв'язання проблеми самовільного залишення частин в Україні - це комплекс загальнодержавних заходів. Він вважає, що військові мають забезпечити комфортний та безболісний перехід людини з цивільного життя до військового.

