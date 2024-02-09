Говорячи про ситуацію на лівому березі, Гуменюк наголосила, що українську оборону ускладнюють території.

Підняття українського прапора в Кринках на лівобережжі Дніпра – це важлива відповідь ворожій пропаганді та сигнал місцевому населенню. Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дійсно підняття прапору було позначенням того, що ніхто нас звідти не вибив, незважаючи на гучні заяви російських пабліків. Також це потужний сигнал для місцевого населення, що ми продовжуємо виборювати для себе там плацдарми в більшому сенсі для того, щоб закріпитися міцніше і мати змогу просуватися далі", – пояснила вона в ефірі "24 каналу".

Говорячи про ситуацію на лівобережжі Дніпра, Гуменюк наголосила, що українську оборону ускладнюють території. Поки у росіян за спинами суходіл, де ворог побудував оборонні споруди, за спинами українських захисників – річка Дніпро. Та попри таку перевагу ворог обмежений у використанні техніки під час штурмів.

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"Можемо засвідчити, що класична тактика проведення подібних штурмових дій передбачає підтримку сухопутних підрозділів за допомогою бронетехніки. Але втрачаючи її в неймовірних кількостях на перших штурмах, військове командування угруповання "Днепр", яке знаходиться на лівому березі з російського боку, припинили використання бронетехніки. Отже, вони вірять в Сили оборони, що коли ми підтягнемо туди свою бронетехніку, ворогу також буде вона потрібна для гідної протидії", – констатувала речниця.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Протягом доби на передовій відбулося понад півсотні бойових зіткнень із противником. У Генштабі зазначили, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Тільки на Авдіївському напрямку було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас на Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено одну безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

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