Росіяни фактично копіюють франшизу угруповання Сил безпілотних систем, - Мадяр

Ворог створює угруповання, в котре увійде абсолютна більшість безпілотників їхньої армії.

Російські окупанти фактично копіюють франшизу угруповання Сил безпілотних систем України. Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Роберт Мадяр Бровді, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки серйозно Росія адаптується до війни дронів, він зауважив, що в армії противника загальна чисельність особового складу, залученого до виконання безпілотних задач, за 4 місяці зросла на 28 тисяч.

"До кінця року вони планують наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу. В рожевих окулярах характеру річного плану ми взагалі ставимо відмітку 200 тисяч. Але з тим темпом, з котрим вони зараз рухаються, я смію вважати, що вони тої відмітки 168 тисяч досягнуть", - зауважив командувач.

Крім іншого, підкреслив "Мадяр", росіяни "фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України". "Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти, передьорнути, піти готовим вирішеним шляхом", - наголосив він.

Бровді додав, що росіяни зараз створюють угруповання СБС, в котре увійде абсолютна більшість безпілотників ворожої армії.

"Чи можна ними керувати дистанційно централізовано? Ні. Але піднявши рівень командування по тим угрупованням до рівня заступника начальника Генерального штабу ворожої армії, вони спилять з російського бюджету мільйони карбованців чи рублів, з котрих частину вкрадуть, а частину направлять на централізоване виробництво засобів. І насиченість засобів на смузі збільшиться", - сказав командувач.

Російські "Молнії"

Він навів приклад "Молній", яких середньостатистична бригада за день ловить до 60. Вони стали дешеві, держава врегулювала ціну, зробила величезне замовлення і запустила їх у масове використання.

"При такій кількості всіх не зловиш. І, відповідно, це яскравий приклад централізованого підходу до наповнення розрахунків забезпечення їх засобами з ворожої сторони і створення нам додаткових клопотів", - пояснив він.

Росіяни і "Старлінк"

Також на запитання, чи вдалося росіянам вирішити проблему з відключенням "Старлінк", Бровді зауважив, що вони мають власну систему супутників і прототипи аналогів підсилення сигналу типу "Старлінк".

"Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж всієї смуги фронту", - наголосив командувач.

Ворожа мережа точок запуску дронів

Як повідомлялося, згідно з даними співрозмовників "Української правди" на Покровському напрямку, російські війська облаштували мережу точок запуску безпілотників в районі Покровська та створили так звану "кілзону" перед селом Гришине.

За словами співрозмовників видання, між Сергіївкою та Гришиним окупанти фактично створили зону постійного ураження, використовуючи БпЛА для виявлення та атак по українських позиціях.

