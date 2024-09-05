Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь, 15 – локаційно втрачені на території України

У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, райони пусків безпілотників – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

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В Повітряних силах також поінформували, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Атаки РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська вранці 4 вересня завдали чергової ракетно-дронової атаки на нашу державу. Серед цілей опинилось місто Львів. Постраждало понад 50 будівель у центрі міста, загинуло семеро людей, поранено 64 людини.

3 вересня російські загарбницькі війська завдали двома балістичними ракетами удару по навчальному закладу у Полтаві. Кількість жертв внаслідок російської атаки по Полтаві - 51 особа. Ще понад 200 людей отримали поранення.

Сьогодні, 5 вересня, була чергова тривала масована атака російських ударних дронів. Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ.

У столиці повітряна тривога тривала понад дев'ять годин. Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт Shahed, намагалися атакувати місто. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

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