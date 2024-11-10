Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався телефоном з командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Про це у телефонній розмові з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, він поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - зазначив Сирський.

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Він підтвердив, що Київ має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ:

"В ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки".

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Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель публічно закликав дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ. За його словами, Україна потребує не оплесків за хоробрість, а танків, винищувачів, ППО і снарядів для подальшого захисту від російської агресії.

Як сказав Боррель, "недостатньо збивати "стріли", бо треба атакувати "лучників".

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