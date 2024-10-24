За словами Крістофера Каволі, більша частина тактичної авіації РФ ще не залучена до конфлікту.

Росія зазнала значних втрат в Україні, але її військові все ще мають потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни. Про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Business Insider.

За його словами, російські військові, які діють в Україні, і удари, які вони завдають, повинні розглядатися в контексті всієї їхньої військової структури. Так, Росія все ще має сили, яких "ледве торкнулася" українська війна, включаючи її дальню авіацію, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. При цьому більша частина тактичної авіації РФ, за словами військового, "ще не залучена до конфлікту".

"Тож, незважаючи на значні, значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури Росії залишається величезний потенціал — як звичайний, так і ядерний — і тому необхідно мати це на увазі", - попередив Каволі.

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Він підкреслив, що в той час як російські сухопутні сили зазнали серйозних втрат під час бойових дій в Україні, Москва зробила помітні кроки для їхнього відновлення:

"Військова сила — сухопутна сила — всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни, тому російська армія фактично зросла за цей період".

Водночас, за словами генерала, у росіян нині є проблеми з якістю зброї, деяке обладнання може бути не найновішим, але воно знову ж таки локалізовано для сухопутних військ".

"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх, знову ж таки, на кордонах НАТО. Це план, який вони оприлюднили, про який вони говорили, і це те, до чого ми повинні поставитися дуже серйозно", - додав Каволі.

Війна в Україні - останні новини

Якщо План перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо РФ на Саміті миру. Про це на парламентському саміті Кримської платформи заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

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