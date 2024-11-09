Високий представник ЄС наголосив, що Україна потребує не оплесків за хоробрість, а танків, винищувачів, ППО і снарядів для подальшого захисту від російської агресії.

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель публічно закликав дозволити Україні бити далекобійною зброєю по військових об'єктах на території Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це топдипломат ЄС Боррель сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

Боррель сказав, що прибув до Києва, аби підкреслити, що підтримка України з боку Європейського Союзу є непохитною, оскільки Україна повинна продовжувати захищатися від російської агресії.

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"З першого дня я чітко сказав, що Україна не потребує оплесків. Президент Зеленський і український народ не потребують бурхливих овацій. Не потребують, щоб щоразу казали, що вони хоробрі і що їхня боротьба дуже важлива. Говорити про це добре, але важливо надавати танки, винищувачі, ППО і боєприпаси", - наголосив Боррель.

Топдипломат ЄС зазначив, що не можна боротися у війні без боєприпасів і без військового потенціалу, якого потребуєте.

При цьому, він зауважив, що українці вимагали більше зброї і швидших доставок.

"Це був мій постійний заклик. Ми повинні робити більше і швидше, і це досі є правдою. Ми повинні робити більше і швидше - більше військової підтримки, більше можливостей для тренування, більше коштів, швидші постачання і також дозвіл на ураження ворожих військових цілей на його території", - наголосив Боррель.

Він метафорично додав, що недостатньо збивати "стріли", бо треба атакувати "лучників".

Боррель наголосив, що хоче наполягати на наданні Україні дозволу застосовувати західне далекобійне озброєння для ураження російських військових об'єктів:

"Ми не можемо лише збивати стріли. Ми багато це робимо. Ми повинні ліквідувати лучників".

Також він заявив, що треба прискорити постачання і зменшити самозапроваджені "червоні лінії".

На його переконання, час виміряється людськими життями, бо Україна втрачає людські життя, поки щоденно обговорюється, скільки допомоги буде надано Україні.

Водночас, як сказав Боррель, лише справедливий і тривалий мир має значення для України.

"І щодо цього, наша позиція чітка: Україна має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів і з якою метою. І Європейський Союз виступає твердо на вашій стороні у цьому. Але не треба бути наївними, Путін не хоче переговорів, і не буде вести переговори, поки його не змусять це робити", - наголосив Боррель.

Окремо він сказав, що Євросоюз у військовому плані підтримав Україну на загальну суму близько 45 млрд доларів:

"І нас відомо, що нам потрібно продовжувати збільшувати нашу підтримку".

Також він сказав, що ЄС почав використовувати прибутки від російських заморожених активів для закупівлі озброєння і для інвестування в українське виробництво зброї. На його переконання, власне виробництво зброї є набагато ефективнішим, аніж її закупівля в інших.

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголошував, що на сьогодні чотири країни спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення. Це США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

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