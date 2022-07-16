Район залишається під контролем Сил оборони України.

Ситуація в районі Придністров'я є абсолютно стабільною і знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Що стосується Придністров'я, тут ситуація абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони, оскільки наші кордони щільно захищені, організована оборона на цьому напрямку, не дає шансів окупантам навіть спробувати просунутись на цьому напрямку", - сказала вона.

Крім того, вона додала, що Сили оборони продовжують звільняти території на півдні України.

"Лінія зіткнення дуже гнучка, тому що ми просуваємось, не поспішаючи, повільно, але впевнено. Звільняючи певні території, ми вносимо розбрід у лави окупантів, тому що вони починають панікувати, починають забирати техніку і переформатовувати свої позиції, але залишаються на тих рубежах оборони, які набудували на початку цього місяця", - розповіла Гуменюк.

Як повідомили у Держприкордонній службі України, український кордон біля невизнаного Придністров'я в надійних руках.

"Ми готові їх зустрічати!" - наголосили в ДПСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 червня президент Молдови Майя Санду заявила, що наразі не бачить неминучих загроз для України з боку Придністров'я, де перебувають російські війська.

Вона зазначила, що влада Молдови робить усе можливе, аби стримувати Придністров'я від створення загрози для миру і безпеки України. За словами Санду, компетентні органи Молдови слідкують за ситуацією і якщо щось буде викликати стурбованість, це буде обговорюватися і будуть вживатися заходи, а також про це буде доноситися інформація у Київ.

Водночас українська розвідка повідомила, що в так званій "ПМР" чоловіків агітують підписувати контракти зі Збройними силами Росії. На підприємствах проводяться спеціальні збори, а в центрах зайнятості безробітним в першу чергу пропонують вступати до лав ЗС РФ.

Як писав УНІАН, за словами Гуменюк, уся діяльність підрозділів Придністров'я на кордоні - імітація для відволікання уваги.

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