Зазначається, що окупанти просунулися на захід від Авдіївки.

Російська Федерація продовжує вести війну проти України, покриваючи свої втрати в живій силі завдяки постійній мобілізації. Щомісяця в армію РФ набирають близько 30 тисяч нових солдатів.

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що армія РФ продовжує поступово просуватися на захід від Авдіївки - наприкінці березня росіяни могли взяти під контроль села Тоненьке та Орлівка.

"Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу", - зазначає Міноборони Британії в соцмережі Х.

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При цьому зазначено, що у Росії кількісна перевага, зокрема в техніці та боєприпасах.

"Ймовірно, щомісяця вона (Росія - УНІАН) набирає приблизно 30 тисяч солдатів додатково і, найімовірніше, може зазнавати втрат і продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", - підсумували в британській розвідці.

Мобілізація в Росії - головні новини

В українській розвідці повідомили, що в Росії відбувається мобілізація, і її не можна назвати прихованою.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що в Росії триває рекрутингова компанія, але план мобілізаційних заходів уже значно відстає від графіка.

При цьому військовий оглядач Євген Дикий вважає, що якби Росія мобілізувала ще три мільйони солдатів, це означало б кінець існуванню України, але Москва не здатна провести мобілізацію такого масштабу.

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