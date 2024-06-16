Українські воїни займають позиції супротивника на тактичному рівні, зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Триває повномасштабна війна в Україні, на фронті постійно змінюється ситуація, і українським воїнам вдалося домогтися певного просування на фронті.

Наші захисники вибивають російські окупаційні війська з позицій, які їм вдалося зайняти, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (це об'єднання Збройних сил України) Назар Волошин під час бесіди з Liga.net. "Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів і вогневі точки...", - поділився співрозмовник.

За його словами, ще захисники української держави контратакують, займають ворожі позиції на тактичному рівні. "Ми також... вибиваємо (супротивників, - Ред.) з рубежів", - додав Волошин.

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У 12-й бригаді спецпризначення "Азов" Національної гвардії України повідомили, що в Луганській області в Серебрянському лісництві Силам оборони нашої держави вдалося просунутися вперед.

Крім того, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ЗСУ ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко сказав, що в Харківській області наші захисники стабілізували ситуацію на двох відрізках, де загарбники перейшли кордон. За його словами, воїни ведуть активну роботу, щоб вибити росіян з їхніх позицій. Федоренко додав, що українська сторона перехопила тактичну ініціативу.

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