Є конкретні успіхи на відтинку Стрілеча-Глибока та у Вовчанську, поділився український воїн.

Повномасштабна війна в Україні продовжується, і ситуація на Харківщині Силами оборони стабілізована, на двох відтинках, де ворог перейшов кордон, ведеться активна робота, щоб вибити противника з його позицій.

Про це сказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо". За його словами, є конкретні успіхи на відтинку Стрілеча-Глибока та в самому місті Вовчанськ. "Йдуть активні бої, але ще треба трохи часу, щоб Сили оборони повною мірою перейняли тактичну ініціативу собі на користь", наголосив він.

Федоренко зазначив, що після надання дозволу на застосування зброї партнерів по території ворога, безпілотники, а також високоточна зброя достатньо ефективно, потужно працюють по РФ.

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"Це дуже сильно грає на користь Сил оборони - противник втратив можливість максимально близько наближатись до лінії державного кордону і відчувати себе там безкарним. Якщо казати про безпілотники, то до дозволу, ми застосовували їх достатньо ефективно по різних категоріях військових цілей на території Російської Федерації, але цього було замало для того, щоб повною мірою давати зрозуміти противнику, що він тепер не має жодного квадратного метра поблизу державного кордону, де він міг би почуватися в безпеці", - наголосив Федоренко.

За його словами, застосування високоточної зброї партнерів "зруйнувало противнику швидке плече логістики біля лінії державного кордону". При цьому пояснив, що є лінія державного кордону, біля якої противник накопичує резерви, щоб потім швидко і маневрово перейти на українську територію. "Застосування високоточної зброї дало можливість, щоб противник від лінії державного кордону змушений був витягувати основні сили й засоби в тил", - зазначив він. При цьому додав, що противнику довелося застосовувати іншу тактику - меншої кількості груп, менше насичення, що суттєво вдарило по його ударно штурмових спроможностях.

"А Сили оборони, зокрема, в рамках пакета військової допомоги, за підтримки української нації засобами БПЛА, отримали можливість достатньо ефективно і щільно його уражати. Таким чином і відбулася ця блок-поетапна не просто стабілізація ситуації, а перехоплення тактичної ініціативи на полі бою", - підкреслив Федоренко. Воїн зазначає, що впевнений в подальшому успіху.

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Як повідомляв УНІАН, політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що російські окупанти потрапили в оточення на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Він зазначав, що процес підвозу їжі та боєкомплекту для ворожих сил ускладнений - постачання відбувається дронами. При цьому додав, що такий логістичний елемент - ненадійний.

За його словами, на Харківщині багато уваги приділяється Липцям, Вовчанську, хоча найбільш небезпечні зони, де у росіян все ж таки є ситуативне просування - це саме Покровський та Краматорський напрямок, Часів Яр.

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