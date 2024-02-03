Президент додав, що Київ працює з партнерами над антиросійськими санкціями та конфіскацією російських активів за кордоном.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження консолідації західних партнерів та надання Україні можливостей завдавати поразок РФ.

Про це він сказав у вечірньому зверненні. "Війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава та незалежність. І тому важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що йде робота з командами європейських партнерів щодо озброєння України, нових оборонних пакетів та безпекових рішень.

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"Продовжуємо працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти РФ, і щодо блокування російських схем обходу санкцій. І максимально активно щодо конфіскації російських активів, які є в різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам у роботі щодо конфіскації російських активів", – зазначив президент.

Заморожені активи РФ

22 січня очільники МЗС країн ЄС погодились на запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів.

Але за даними західних ЗМІ, ЄС навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центрального банку, бо побоюється фінансових та юридичних ризиків. При цьому Західні лідери підтримують ідею фінансування України під час війни шляхом конфіскації та переведення в готівку російських активів.

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