Водночас складніші питання будуть визначатися міністрами закордонних справ України і Туреччини.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що сьогодні в рамках переговорів між Україною і Росією у Стамбулі було здобуто найбільш відчутного прогресу з часу початку переговорів між двома країнами.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

"Сьогодні, ми раді бачити, що зближення між сторонами підсилилося на кожному етапі. Консенсус і спільне розуміння були досягнуті стосовно деяких питань", - заявив Чавушоглу.

Водночас, як сказав Чавушоглу, складніші питання будуть визначатися міністрами закордонних справ України і Туреччини.

"Ми бачимо, що складніші питання будуть вирішуватися на вищих рівнях. У наступний період, передбачається, що міністри закордонних справ обох країн зустрінуться і нададуть остаточної форми спільному розумінню. Потім на порядку денному зустріч обох президентів", - наголосив Чавушоглу.

Також турецький міністр зазначив, що сьогоднішні переговори є показником довіри до Туреччини.

Чавушоглу відзначив, що турецька сторона провела окремі зустрічі з українською і російською делегаціями та обговорила питання гуманітарної допомоги і гуманітарних коридорів.

"Ми евакуювали більше ніж 16 тис 500 громадян з України. Ми продовжуємо працювати у координації зі сторонами і міжнародними організаціями для евакуації наших громадян і громадян інших країн", - сказав він і додав, що також обговорювалося питання безпеки судноплавства для турецьких кораблів у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті, а нині представник української делегації на переговорах з Росією, Давид Арахамія заявив, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України в Євросоюз.

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