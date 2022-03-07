На цьому засіданні Міжнародний кримінальний суд має визначити подальші кроки з фіксації і оцінки злочинів.

У Гаазі сьогодні відбудеться перше засідання Міжнародного кримінального суду з розслідування воєнних злочинів Росії, скоєних під час агресії проти України.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в ефірі телемарафону.

"Сьогодні, ми вже знаємо, буде перший крок зроблено, щоб в межах міжнародної спільноти дати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України", — зазначив депутат.

Він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд вивчає саме воєнні злочини.

"Сьогодні відбувається перше засідання, щоб намітити подальші кроки щодо фіксації і оцінки злочинів, підготовки до безпосередньо судового засідання. МКС керується Римським статутом. На жаль, Україна визнала, що Римський статут не відповідає Конституції. Зараз Верховна Рада, Офіс президента, Мін'юст працюють над пакетом документів, які дозволять дуже швидко ратифікувати Римський статут", — пояснив Веніславський.

Він наголосив, що воєнні злочини не мають строків давності, і ті, хто віддає злочинні накази, і ті хто їх виконує, будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (а це майже всі країни Європи і цивілізованого світу).

"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії", — сказав Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Він заявив, що отримав звернення від 39 країн про ситуацію в Україні, що дозволило почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року, тим самим охоплюючи масштаб будь-яких минулих чи поточних тверджень про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєних у будь-якій частині України будь-якою особою.