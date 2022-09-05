Наголошується, що ЗСУ "врізали" окупантам поблизу Куп’янська.

В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбиває ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів на території України.

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"Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога. Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ. За уточненими даними підтверджено втрати ворога", - йдеться у зведенні.

Так, як зазначили в Генштабі, в результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

У Херсоні уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та 6 вантажівок ворога.

"Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за минулу добу загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Харкову постраждали три людини.

На початку вересня заступник очільника Міністерства внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що в нашій країні з початку повномасштабної агресії РФ, яка розпочалася рано вранці 24 лютого, через окупантів вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - були поранені.

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