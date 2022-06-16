Близько 150 тисяч військових входять до батальйонно-тактичних груп та інших формувань.

Росія залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тисяч осіб.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"З них чисельність угруповань Збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тисяч військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому, з урахуванням повітряної і морської компоненти, угруповання військ агресора налічують до 220 тисяч військовослужбовців", - сказав Громов.

Крім того, залучені військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву чисельністю понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи - до 7 тисяч осіб, Федеральна служба військ Нацгвардії - до 18 тисяч осіб, а також приватні військові компанії - до 8 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили майже 33 тисячі окупантів із початку широкомасштабної збройної агресії проти України.

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