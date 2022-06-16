Мова йде зокрема про окупований Херсон, де новоприбулі самовільно заселяють полишені будинки та квартири.

Росія почала переселяти родини своїх військових на тимчасово окуповані території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, Росія почала завезення родин військових окупаційних сил РФ на тимчасово окуповані території України.

"За даними ГУР, з боку Росії активізувалось завезення родин військовослужбовців РФ на тимчасово окуповані території, зокрема до Херсону. Новоприбулі самовільно заселяють залишені квартири та будинки громадян, які виїхали рятуючись від війни. Крім того, окупанти посилюють заходи з примусової паспортизації громадян загарбаних територій", - повідомила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня на окупованих територіях півдня України почалася роздача російських паспортів.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз не визнає російських паспортів, виданих українцям на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Також повідомлялося, що Великобританія ввела санкції проти уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львова-Бєлової за примусове усиновлення та передачу українських дітей.

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