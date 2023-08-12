Атака відбувалась з південно-східного напрямку.

Уночі 12 серпня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА Shahed-136/131.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області", - уточнюється у повідомленні.

Ситуація в Запорізькій області

За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах Запорізької області. За даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, зафіксовано 54 артобстріли по території низки населених пунктів.

Відео дня

"Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомив він.

Атаки дронів на Україну

Останніми днями окупанти активно застосовують дрони для атак по Україні. 11 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що останнім часом російські окупанти використовують більше ударних дронів, але ЗСУ протидіють їм.

"Вони в останні місяці стали використовувати більше дронів. В першу чергу, ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах", - сказав Череватий.

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