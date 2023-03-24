Всіх поранених офіцерів російської армії евакуювали на територію РФ.

Окупанти збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях в Луганській області через значні втрати. Поранених офіцерів евакуювали на територію Російської Федерації гелікоптерами.

"Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталю збільшено удвічі, з 200 до 400", - йдеться у повідомленні Генштабі ЗСУ у Facebook.

Водночас, зазначається, що всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

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У Генштабі також зауважили, що відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня, у зв'язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал.

Ситуація на фронті станом на 24 березня - що відомо

Захисники Укрїни відбили близько 80 атак противника. Росіяни зосередилися на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Крім того, українська авіація 12 разів вдарила по зосередженню особового складу та техніки російських окупантів.

При цьому росіяни завдали 37 авіаційних та чотири ракетних удари по Україні, один з яких - по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з РСЗВ.

Втрати російської армії в Україні з 24 лютого 2022 року склали вже 169170 осіб.

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