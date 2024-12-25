На півдні противник збільшив артобстріли на третину.

Російські окупанти щодня проводять так звану розвідку боєм, намагаючись невеликими штурмовими групами вибити з позицій підрозділи ЗСУ. Водночас підготовки до великого форсування Дніпра наразі розвідка не бачить. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Минула доба була доволі неспокійною в нашій операційній зоні. Ворог продовжує артилерійські обстріли, та збільшує їх приблизно на третину. Тобто, якщо було 250-300, то вже – до 370. Крім того, противник збільшив кількість ударів дронами-камікадзе…", - сказав речник.

За його даними, ситуація на Херсонському (Придніпровському) напрямку декілька тижнів залишається майже незмінною - щодня відбувається від 5 до 7 штурмів. Проте ворог не зменшує обстріли Херсона та населених пунктів, прилеглих до Дніпра - завдає ударів дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

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Речник також прокоментував, чи може зараз ворог розгорнути наступальну операцію на Херсон.

"Щоб наступати на Херсон, потрібно форсувати таку велику водну перешкоду як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки приховати майже неможливо. Наразі наша розвідка не бачить достатньо наступальних сил", - сказав Волошин.

Він розповів, що щоденні штурми, які противник здійснює невеликими групами, швидше нагадають певні "пошукові дії". Штурм виглядає так: два-три човни – 5-7 осіб – намагаються висадитися на правому березі, зазвичай, в острівній зоні, зокрема, на острів Козацький та провести там штурмові дії.

"Вони намагаються вибити звідти наших захисників. Майже вся ця острівна зона Дніпра під вогневим контролем Сил оборони України. Тому успіхів ворог не має, та ті розвідувально-пошукові дії більш нагадують розвідку боєм, щоб виявити наші вогневі засоби, особливості нашої оборони, де та які стоять перешкоди, загородження, вогневі засоби", - розповів Волошин.

Водночас, за його словами, за минулу добу на Времівському напрямку було на 10 штурмів менше – не 44, а 34.

Ситуація на Херсонському напрямку

Нагадаємо, окупанти прагнуть захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити вогневі засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ, які знаходяться в береговій зоні правобережжя. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, саме тому на Придніпровському напрямку щодня фіксують по 5–7 штурмів малими піхотними групами. Останнім часом ворог активізував такі штурми на острів Козацький, кілька разів намагався висадитися на острові Великий Потьомкін. До цього спроби висадки загарбників фіксувалися на острові Забич та поблизу Антонівських мостів.

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