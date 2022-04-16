За словами радника керівника Офісу президента, на ті території повернуть свободу та цивілізацію.

Влада не забуває про міста й села на півдні України, що тимчасово опинилися під окупацією Росії, всіх буде звільнено.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Херсон, Олешки, Нова Каховка, Скадовськ, Генічеськ. Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Василівка. Не забуваємо про міста й села на півдні України, що тимчасово опинилися під кривавою та варварською російською окупацією. Всіх своїх обов'язково звільнимо та повернемо свободу й цивілізацію", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська планують провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР".

У типографії міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Вірогідно, протоколи про результати "голосування" буде підготовлено заздалегідь та завезено до обласного центру.

Провести псевдореферендум планують з 1 травня по 10 травня. У цей період мають намір закрити Херсон на в'їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

Вас також можуть зацікавити новини: