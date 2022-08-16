Цей комплекс вважається однією з "зірок" російської пропаганди.

Українські захисники перетворили на металобрухт рашистську систему залпового вогню "Солнцепек". Російську техніку уразили з вітчизняного протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) "Стугна-П".

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі СтратКом ЗСУ.

Українські майстри виявили й точно навели ракетний розрахунок на РСЗВ росіян, який вважається однією з "зірок" російської пропаганди.

Мінус ворожий "Солнцепьок". Воїни ЗСУ з українського ПТРК "Стугна" знищили коштовну, тяжку вогневу систему "Солнцепьок". Гарна робота! P.S. Голос за кадром просто зробив наш день! Козак запитує – скільки хлопцям посмажити яєць з картоплею, бо війна війною, а поснідати треба! – йдеться в повідомленні.

Про ТОС-1А "Сонцепек"

Попри те, що у Кремлі "Сонцепек" називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває, якщо його "пошкребти", то це виявиться старою радянською зброєю.

Система веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. При цьому реальний діапазон дальності використання "Сонцепека" – вкрай обмежений. Також сюди можна додати й "сліпоту" екіпажу, бо він фактично пересувається в танку та має прицільні прилади із вузьким полем зору.

У війні проти України ворог втратив близько 10 таких систем. Українські бійці регулярно публікують фото та відео з ТОС-1А, які успішно знищуються, або стають трофеями.

Вас також можуть зацікавити новини: