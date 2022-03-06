На Маріупольському напрямку українські військові здійснили контратаку.

Міністерство оборони України повідомляє, що українські військові здійснили контратаку на Маріупольському напрямку.

В результаті сьогодні українські захисники знищили три ворожих танки, чотири БМП, два "Тигра" і близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.

"Опинившись у полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "ми не знали, куди нас відправляють". І всі вони знали. Два танкісти, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Решта ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські захисники Маріуполя продовжують героїчно і мужньо стримувати навалу агресора. Перемога буде за нами", - йдеться в заяві відомства.

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