Міністерство оборони України повідомляє, що українські військові здійснили контратаку на Маріупольському напрямку.
В результаті сьогодні українські захисники знищили три ворожих танки, чотири БМП, два "Тигра" і близько тридцяти російських окупантів. Двоє загарбників потрапили в полон.
"Опинившись у полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про "ми не знали, куди нас відправляють". І всі вони знали. Два танкісти, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Решта ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди. Українські захисники Маріуполя продовжують героїчно і мужньо стримувати навалу агресора. Перемога буде за нами", - йдеться в заяві відомства.