Військовий розповів про те, що Росія продовжує модернізувати свої війська під час війни в Україні і це створює певну загрозу Заходу.

У США мають бути занепокоєними через те, що Росія продовжує модернізувати свої військові сили на основі уроків, які вони засвоїли під час повномасштабної війни проти України, заявляє генерал-лейтенант, командувач п'ятим армійським корпусом (V корпус) армії США в Польщі Чарльз Костанца.

Він зазначив, що західним союзником потрібно інакше дивитися на дивитися на терміни відновлення російської армії після втрати понад 600 тисяч осіб з 24 лютого 2022 року, в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки". У відповіді на запитання - наскільки загрозливими є ЗС РФ - Костанца наголосив, що російські збройні сили вже зараз за чисельністю більші, ніж до повномасштабної війни.

"Вони знають, що воюють з Україною, проти навченої Заходом країни, оснащеної Заходом. Протягом останніх 2 з половиною років вони вчаться перемагати ці можливості та ці системи. Отже, вони модернізують свої сили на основі уроків, які вони засвоїли, і я думаю, що це те, про що ми повинні турбуватися", - заявив військовий.

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За його словами, Росія продовжує модернізувати своє озброєння і паралельно змінювати способи ведення війни, фокусуючись на досвіді бойових дій проти навчених Заходом воїнів ЗСУ.

"Очевидно, це стосується наших східноєвропейських союзників", - додав Костанца.

Інші новини про дії російських військових

Раніше УНІАН повідомляв, як росіянам вдається постійно наступати. За словами генерала Гаврилюка, окупанти протягом 2,5 років повномасштабної війни перевершували Україну в кількості солдатів і озброєння. І саме через це в районі Покровська виникла складна ситуація.

Крім того, експерт спрогнозував дії росіян на Курщині. Він зазначає, що зараз може початися "друга фаза" в операції, хоча ситуація ускладнилася.

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