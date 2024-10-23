ЗСУ бракує інструментів боротьби з російською авіацією та вогневої потужності.

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Російська Федерація має дуже значну перевагу у ресурсах. Зокрема, їхній людський ресурс та можливість його підготовки суттєво перевищує наші.

"Основні складові математики війни – люди та зброя. Упродовж усього періоду війни росармія значно переважає нас у кількості солдат, засобів ураження, бронетехніки. Саме за рахунок цієї кількісної переваги ворога в живій силі і техніці ми маємо складну ситуацію у районі Покровська та на інших ділянках фронту", - сказав військовий в інтерв'ю "РБК-Україна" у відповідь на питання, як окупантам вдається вже рік наступати на кількох напрямках одночасно без оперативних пауз.

Він додав, що ЗСУ бракує інструментів боротьби з російською авіацією, яка щодня скидає сотню КАБів на позиції захисників та прифронтові міста. Крім того, на деяких ділянках фронту ворог здійснює по 150-200 штурмів на добу, що є дуже високою інтенсивністю бойових дій.

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Знизити наступальний імпульс противника допомогло б посилення вогневої потужності Сил оборони. Це дозволить завдавати окупантами більших і болючіших втрат у живій силі та техніці. Також, чим щільнішим буде ураження з різних засобів, тим легше буде бійцям ЗСУ на передовій.

"Нам потрібно більше солдатів, якісно підготовлених. Непідготовлених воїнів на передову відправляти не можна. Це персональна відповідальність командирів на місцях. І найголовніше – що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни – це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем", - наголосив Гаврилюк.

За його словами, українці повинні працювати як єдине суспільство, "єдиний кулак". Однак наразі в інформаційному просторі переважає негативне відношення до мобілізації. Генерал спрогнозував, чи зможе Україна перехопити стратегічну ініціативу найближчим часом.

"До кінця року залишилось два з половиною місяці. Перехоплення стратегічної ініціативи – це завдання дуже складне. Для того, щоби перехопити саме стратегічну ініціативу – не тактичну, не оперативну – це дуже важка робота і вона не робиться протягом місяця чи двох. Це вимагає залучення дуже великих ресурсів – як людських, так і озброєння, і військової техніки. І поки ми не здобудемо перевагу в повітрі чи хоча б часткову перевагу – на деяких напрямках – зробити це (перехопити стратегічну ініціативу, - ред.) буде для нас дуже складно", - підсумував він.

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Як писав Business Insider, Україна може втратити всі танки і винищувачі Заходу у війні проти Росії.

За останню добу у ворога є підтверджені успіхи поблизу низки населених пунктів на Донбасі. Зокрема, Росія окупувала населений пункт Новосадове на межі Луганської та Донецької областей.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські загарбники проводять інтенсивні штурми на Придніпровському напрямку. Ворог намагається захопити острови, щоб ще більш загрожувати Херсону.

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