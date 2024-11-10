Попри колосальні втрати, вони не досягли оперативно значущих успіхів.

Окупаційні війська за два місяці мали суттєве просування, захопивши найбільшу за площею територію за останні два роки війни. Однак їхні втрати настільки колосальні, що їх не виправдовують досягнені успіхи.

Як зазначають аналітики ISW, РФ не може зазнавати таких втрат постійно. Йдеться про 80 тисяч солдатів, близько 200 танків та понад 650 бронемашин. Це на 20 тисяч більше, ніж втратили американці за майже 20 років операцій в Іраку та Афганістані.

За два місяці росіяни активізували наступальні операції біля Куп'янська Харківської області, а також Селидового, Курахового і Вугледара Донецької області. Їм вдалось захопити Вугледар і Селидове, однак вони ще не досягли оперативно значущих успіхів, оскільки просунулися здебільшого по відкритих полях і невеликих населених пунктах.

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"Якщо Збройні сили України не зупинять ці наступальні операції, російські війська зрештою досягнуть оперативно значущих успіхів. Однак військові РФ не можуть зазнавати таких втрат нескінченно довго, особливо для таких обмежених перемог. ISW раніше наводив дані, які вказують на те, що російські війська лише у Покровському районі з жовтня 2023 року втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки і танків", - кажуть експерти.

Проблеми РФ у живій силі

В Інституті вивчення війни зауважили, що окупанти, ймовірно, накопичили велику кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Але скорочення запасів радянських часів та поточні темпи виробництва роблять цей рівень втрат непомірно великими у довгостроковій перспективі.

Аналітики помітили ознаки того, що Кремль намагається набрати достатню кількість солдатів, щоб замінити втрати на фронті. При цьому сам правитель РФ Володимир Путін визнав постійний дефіцит робочої сили в своїй країні та залежність від мігрантів. Експерти стверджують, що країна-агресор залежить від примусу мігрантів до вступу в армію, щоб задовольнити свої потреби у робочій силі.

"Навіть примусова мобілізація резервістів не вирішить більшу проблему, з якою, очевидно, стикається Путін, - знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості й одночасно утримувати фронт", - дійшли висновку в ISW.

Невдоволення мілблогерів російським командуванням

Водночас російські військові блогери продовжують скаржитися на непропорційно високі втрати особового складу, особливо - в ультранаціоналістичній спільноті блогерів. На думку експертів, це може вплинути на розрахунки Путіна в майбутньому.

Колишній російський інструктор штрафних військових частин "Шторм-Z" і воєнкор поскаржився, що підготовка штурмовиків займає щонайменше шість місяців. При цьому командування розглядає їх як "м'яса", що не потребує високого рівня підготовки й основним завданням якого є "ловити безпілотники та уламки". Він зазначив, що значний рівень втрат у піхоті пов'язаний з тактикою надсилання невеликих штурмових груп кількома хвилями у спробі придушити ЗСУ.

Сам блогер назвав цю тактику "недолугою" та "неправильно організованою" і визнав, що за таких умов успіхи окупантів "не виглядають пропорційними безповоротно витраченим ресурсам - людським і матеріальним". Критику викликала й нещодавня загибель операторів спеціалізованих дронів, яких у якості покарання відправили на штурми.

"А постійне використання російських військовослужбовців, особливо спеціалізованих військ, в неорганізованих, з високим рівнем відсіву, піхотних "м'ясних" штурмах, які призводять до непропорційно малих успіхів, може продовжувати викликати обурення спільноти блогерів - групи, щодо якої Кремль продемонстрував свою особливо чутливу позицію", - підсумували в ISW.

Війна в Україні - останні новини

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