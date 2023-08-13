Росія просунулася до Куп'янська Харківської області.

На тлі уваги всього світу до контрнаступу України Росія непомітно почала новий наступ у східній частині Луганської області, який, на думку аналітиків, спрямований на підрив українського контрнаступу.

Як йдеться в матеріалі The hill, хоча ця операція окупантів набагато менша за розміром та розмахом, ніж зимовий наступ Москви, російський наступ може чинити тиск на Україну під час її власного великого наступу і розділити її увагу.

Як зазначається в матеріалі, на даний момент війська РФ швидко просунулися до Куп'янська Харківської області, який знаходиться відразу за Луганськом, і, якщо він буде взятий, це зміцнить російський контроль над даним районом. Місто було взято Москвою в перші дні війни, перш ніж українські війська відбили його минулої осені.

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Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сумнівається, що Росія зможе просунутися вперед. Але якщо це станеться, за його словами, це стане серйозним ударом по Україні в небезпечний момент.

"На це варто звернути увагу. Якщо росіяни досягнуть тут якогось прогресу, то це дійсно велика справа", - сказав Канчіан. "Для українського наративу про контрнаступ було б руйнівним, якби росіяни змогли захопити Луганськ... якщо вони зможуть зробити це в момент, коли український контрнаступ завис в оборонній зоні, це буде дуже потужний провал і, я думаю, дуже бентежить західних прихильників", — додав він.

Українські офіційні особи підтвердили, що атаки біля Куп'янська посилюються. Росія також просувається з Кремінної в бік міста Лиман Донецької області. Лиман на південь від Куп'янська — ще одна важлива мета в зусиллях Москви по стабілізації своєї влади на Сході.

Арам Шабанян, менеджер зі збору інформації з відкритих джерел аналітичного центру New Lines Institute, сказав, що Росія домоглася успіхів, але "не захоплює великі міста і не захоплює українські позиції".

"Вони намагаються змусити українців перекинути свої сили на інше поле бою, одночасно промацуючи, де є слабкі місця", - сказав він.

Шабанян також підкреслив, що Росія вже витратила більшу частину своїх ресурсів і навряд чи зможе провести будь-яку велику наступальну операцію до наступного року, і цю оцінку поділяють більшість військових аналітиків.

Контрнаступ ВСУ

10 червня 2023 року президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ розпочали контрнаступальну операцію.

Західні ЗМІ писали, що нібито союзники України незадоволені повільними темпами контрнаступу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ відстає від графіка, але в цілому йде згідно з планом.

26 липня 2023 року посол розкрила реальне ставлення топ-чиновників США до контрнаступу України.

Станом на 12 серпня 2023 року сили оборони досягли "тактично значущого" прогресу в контрнаступі. Йдеться про контрнаступ українських військ на півдні – через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також у напрямку окупованого Мелітополя.

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